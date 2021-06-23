Всі люди прагнуть до щастя, але досягти його вдається далеко не всім. У чому тут справа? Своїм секретом у програмі «Романенко. Бесіди» ділиться автор книг і громадський діяч Маргарита Січкар.

«У мене на робочому столі стоїть фотографія мене самої в п'ятирічному віці. Мене тоді сфотографував батько. Ця дитина – мій радник, і я всім людям рекомендую в цьому брати з мене приклад. Знайдіть свою дитячу фотографію, подивіться в очі цій дитині та згадайте свої мрії. Адже у кожного глибоко всередині залишається ця дитина. Просто у деяких вона сидить в клітці, у деяких вона чимось завалена, і потрібно все це розгребти. Особисто я відчуваю приголомшливі відчуття, коли дивлюся на цю дівчинку. Адже дитинство у кожного своє. Деякі люди в таких випадках взагалі ридають», - розповідає гостя програми.

За її словами, у деяких спогади про дитинство дуже важкі, адже батьки бувають різні.

«Сама я дуже вдячна своїм батькам. Мені в дитинстві дозволяли робити все – батьки були дуже зайняті. Але тато активно займався моїм вихованням. Він змушував мене читати книги, я з дитинства виросла на них – а зараз сама їх пишу. Але ж тоді, за радянських часів, книги були величезною цінністю, їх добували за передплатою або по знайомству», - нагадує Маргарита Січкар.

Раніше, як повідомляє Politeka, вона розповіла про те, якими, на її думку, повинні бути шкільні вчителі.

Також Січкар заявила, що кожна людина повинна зрозуміти призначення, з яким вона прийшла у світ.