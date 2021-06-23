Чи мінялися місцями добро і зло в романі «Велика людина»? Про це розповідає його авторка, письменниця з Дніпра Анастасія Марсіз у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості».

«Добро і зло я розділила, вони не перетиналися. Ці поняття зрозумілі кожному в тих ситуаціях, які описані в романі, так що не було двоякого сприйняття. Але є інший момент. Я викликала в деяких ситуаціях (мені хочеться так вірити, що викликала) читача на співпереживання навіть персонажам, які вчиняли вкрай погано, і які здійснювали зло», - розповідає вона.

Добро і зло – цедуже об'ємні поняття, пояснює авторка.

«Добро – цете, що дає людині відчувати себе щасливою. Те, що не шкодить людині. Чи не шкодить її життю, не шкодить її психологічному комфорту. Це ті вчинки, які не руйнують людини, а, навпаки, надихають і допомагають знайти свій світлий шлях у житті. Відповідно, зло – цете, що руйнує і знищує як і душу людини, так і її життя», - каже вона.

Ведучий запитує: а якщо добро однієї людини стає злом для іншої– щотоді?

«Все залежить від конкретної ситуації. Для одного персонажа смерть близької людини була трагедією. Але ця людина загинула внаслідок його дій, і він це розумів. Але ця ж трагедія іншій людині, яка заслуговувала нагороди, дала звільнення. Мої персонажі зустрічалися, я їм організовувала зустрічі, щоб в якийсь момент показати читачеві, що пережив персонаж і чому це сталося. І звичайно ж, їхні дії, їхня доля складалися так, щоб розкрити ці питання. Природно, так, як це бачу я як автор», - описує Марсіз своїх героїв.

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