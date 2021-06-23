Менялись ли местами добро и зло в романе «Большой человек»? Об этом рассказывает его автор, писательница из Днепра Анастасия Марсиз в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Добро и зло я разделила,они не пересекались. Эти понятия понятны каждому в тех ситуациях, которые описаны в романе, так что не было двоякого восприятия. Но есть другой момент. Я вызвала в некоторых ситуациях (мне хочется так верить, что вызвала)читателя на сопереживание даже персонажам, которые поступали крайне плохо, и которые совершали зло», - рассказывает она.

Добро и зло – это очень объемные понятия, объясняет автор.

«Добро – это то, что дает человеку чувствовать себя счастливым. То, что не вредит человеку. Не вредит его жизни, не вредит его психологическому комфорту. Это те поступки, которые не разрушают человека, а, наоборот, вдохновляют его, помогают найти свой светлый путь в жизни. Соответственно, зло – это то, что разрушает и уничтожает как и душу человека, так и его жизнь», - говорит она.

Ведущий спрашивает: а если добро одного человека становится злом для другого – что тогда?

«Все зависит от конкретной ситуации. Для одного персонажа смерть близкого человека была трагедией. Но этот человек погиб вследствие его действий, и он это понимал. Но эта же трагедия другому человеку, который заслуживал награды, дала освобождение. Мои персонажи встречались, я им организовывала встречи, чтобы в какой-то момент показать читателю, что испытал персонаж и почему это произошло. И конечно же, их действия, их судьба складывалась так, чтобы раскрыть эти вопросы. Естественно, так, как это вижу я как автор», - описывает Марсиз своих героев.

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