У своєму блозі правозахисник, громадський діяч та волонтер Геннадій Друзенко повідомив, які труднощі виникають із тим, аби визнати медиків-добровольців учасниками бойових дій. Йдеться про волонтерів Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова.

Друзенко повідомляє, що в законі про статус ветеранів війни та гарантії їхнього соціального захисту в середині червня 2015 року з’явилися поправки, завдяки яким сотні медиків, що побували на фронті в час їхньої критичної необхідності, не можуть отримати статус УБД.

Принагідно правозахисник акцентує увагу на назві шпиталю: навіть у ній фігурує слово «добровольчий». Також він зазначає, що статус УБД змогли отримати приблизно 80 медиків, які пройшли до ПДМШ до червня 2015 року. Друзенко підкреслює, що далі згідно із законом добровольці би не отримали жодного статусу, а відтак вони їхали туди з інших причин.

«Але це було зазвичай несправедливо. Коли, скажімо, прокурори, які їздили в Краматорськ і побули якийсь місяць далеко від бойових дій, отримали свої статуси УБД, а медики які часто працювали під вогнем, виносили поранених або були в лікарнях, у двір яких прилітали снаряди, не вважалися УБД», - зауважує експерт.

Як він повідомляє, у 2020 році зміни до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» вступили в силу, а відтак у добровольців з’явилася можливість отримати сатисфакцію від держави і визнання своєї участі у бойових діях.

«Тоді ж в лютому-березні 2020 року кілька десятків ветеранів ПДМШ подали документи до Міністерства у справах ветеранів з надією, що нарешті справедливість переможе і вони отримають заслужений статус. Частина з них вже мали на той час і державні нагороди, і місяці, а іноді більше року проведених в АТО, підтверджені відповідними наказами керівника відповідного центру при СБУ», - каже правозахисник.

Тим не менш, розповідає Друзенко, міжвідомча комісія абсолютно несправедливо відмовилася надати статус УБД абсолютно всім ветеранам ПДМШ. Він підкреслює, що комісія не назвала жодної причини, лише вказала на відсутність правових підстав.

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