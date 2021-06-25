В своем блоге правозащитник, общественный деятель и волонтер Геннадий Друзенко сообщил, какие трудности возникают с тем, чтобы признать медиков-добровольцев участниками боевых действий. Речь идет о волонтерах Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова.

Друзенко сообщает, что в законе о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты в середине июня 2015 года появились поправки, благодаря которым сотни медиков, побывавших на фронте во время их критической необходимости, не могут получить статус УБД.

Попутно правозащитник акцентирует внимание на названии госпиталя: даже в нем фигурирует слово «добровольческий». Также он отмечает, что статус УБД смогли получить около 80 медиков, которые прошли в ПДМШ до июня 2015 года. Друзенко подчеркивает, что дальше по закону добровольцы бы не получили никакого статуса, а потому они ехали туда по другим причинам.

«Но это было обычно несправедливо. Когда, скажем, прокуроры, которые ездили в Краматорск и побыли какой-то месяц вдали от боевых действий, получили свои статусы УБД, а медики часто работали под огнем, выносили раненых или были в больницах, во двор которых прилетали снаряды, никак не считались УБД», - замечает эксперт.

Как он сообщает, в 2020 году изменения к Закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» вступили в силу, а потому у добровольцев появилась возможность получить компенсацию от государства и признание своего участия в боевых действиях.

«Тогда же в феврале-марте 2020 несколько десятков ветеранов ПДМГ подали документы в Министерство по делам ветеранов с надеждой, что наконец справедливость восторжествует и они получат заслуженный статус. Часть из них уже имели в то время и государственные награды, и месяцы, а иногда больше года проведенных в АТО, подтвержденные соответствующими приказами руководителя соответствующего центра при СБУ», - говорит правозащитник.

Тем не менее, рассказывает Друзенко, межведомственная комиссия абсолютно несправедливо отказалась предоставить статус УБД абсолютно всем ветеранам ПДМШ. Он подчеркивает, что комиссия не назвала ни одной причины, лишь указала на отсутствие правовых оснований.

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