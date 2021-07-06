У новій програмі «Суть подій» з журналісткою Любов’ю Завальнюк експерт з юридичних питань Роман Титикало розповів, що законодавство України не містить такого терміну як колектор.

«Глобально діяльність колекторів в Україні не регулюється законодавчо. В Кримінальному кодексі є окрема стаття про вимагання, окрема стаття є про примушення виконання цивільно-правових зобов’язань, тобто будь-які такого роду дії колекторів виходять за межі законодавства і носять характер певного нав’язування та незаконних дій», - розповів він.

Титикало сказав, що такі дії можна кваліфікувати по одній з цих статей і є всі підстави для подачі відповідних заяв. Але найбільш неприємне в цьому всьому процесі, за його словами, це коли людині поручителю телефонують такі колектори і починають звертатися з незрозумілою вимогою сплатити кошти чи вплинути на боржника.

«Для цього не має жодних правових підстав, а це більше психологічні дії, щоб примусити людину до дій незрозумілого характеру. Таких випадків дійсно дуже багато і до людей надходять дзвінки та листи про заборгованість тих громадян, які зробили їх поручителем і надали їх дані. На такі випадки треба не зважати, якщо це безпідставно, а якщо це має певні юридичні наслідки – треба вчасно реагувати, щоб з вас примусово не стягнули кошти та не заарештували майно», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Завальнюк, що більшість газопостачальників вже оприлюднили свої липневі місячні тарифи.