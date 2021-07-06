В новой программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк эксперт по юридическим вопросам Роман Тытыкало рассказал, что законодательство Украины не содержит такого термина как коллектор.

«Глобально деятельность коллекторов в Украине не регулируется законодательно. В Уголовном кодексе есть отдельная статья о вымогательстве, отдельная статья есть о принуждении исполнения гражданско-правовых обязательств, то есть любые такого рода действия коллекторов выходят за рамки законодательства и носят характер определенного навязывания и незаконных действий», - рассказал он.

Тытыкало сказал, что такие действия можно квалифицировать по одной из этих статей и есть все основания для подачи соответствующих заявлений. Но самое неприятное в этом всем процессе, по его словам, это когда человеку поручителю звонят такие коллекторы и начинают обращаться с непонятным требованием уплатить средства или повлиять на должника.

«Для этого нет никаких правовых оснований, а это более психологические действия, чтобы сподвигнуть человека к действию непонятного характера. Таких случаев действительно очень много и к людям поступают звонки и письма о задолженности тех граждан, которые сделали их поручителем и предоставили их данные. На такие случаи надо не обращать внимания, если это безосновательно, а если это имеет определенные юридические последствия – надо вовремя реагировать, чтобы с вас принудительно не взыскали средства и не арестовали имущество», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Завальнюк, что большинство газопоставщиков уже обнародовали свои июльские месячные тарифы.