Редактор сайту Trigger, журналіст і публіцист Анатолій Якименко у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» зробив важливі акценти в питанні національної ідентичності і розповів, як вона формується.

«Якщо ми через 30 років визнаємо існування двох проукраїнських ідентичностей, які є моно- і бі-ідентичні, і визнаємо, що це абсолютно нормально – це специфіка України, і ми повинні це прийняти для того, щоб разом співіснувати. Ми повинні зрозуміти правила поведінки двох ідентичностей», - каже він.

На його переконання, ідентичність передбачає самодостатність.

«В принципі, я десь більше схильний до питання самобутності, тому що питання ідентичності амбівалентне. Це одночасно і самобутність, і тотожність комусь. Кожна ідентичність повинна з повагою ставитись і враховувати важливий момент: що обравши свою ідентичність, ти несеш відповідальність і, передусім, ти маєш бути самодостатнім», - зазначає публіцист.

«Не потрібно лізти до іншої ідентичності і вимагати визнання себе. Просто треба окреслитися і ввести свою культурну чи іншу політику і, головне, бути корисним для суспільного блага, для України. Так формується й фіксується ідентичність. Так вона визнається іншою ідентичністю. Треба чітко пам’ятати бі-ідентичним людям, що у них є білок чужорідності. Для мене російська мова чужа і культура чужа, і спроба затягнути мене у свою ідентичність буде давати реакцію», - пояснює експерт.

Він висловив припущення, що мають переглянути свою позицію в плані експансії моноідентичні люди також.

«Не потрібно теж намагатися брутально переламати і через приниження сказати, що ви зґвалтовані і таке інше. Раз люди через 30 років, в опитуваннях навіть молодь вважає, що для неї і та, і та мови є цінними. Моя точка зору у питаннях мирного співіснування наступна. Люди з подвійною ідентичністю повинні чітко сказати: «Для нас це цінність, російська культура, російська мова, ми їх любимо». І, до речі, я схильний до того, що хтось із бі-ідентичних людей може не любити українську мову. Але він зобов’язаний її поважати. Це ключовий момент», - резюмує Якименко.

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