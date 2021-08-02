Редактор сайта Trigger, журналист и публицист Анатолий Якименко в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» сделал важные акценты в вопросе национальной идентичности и рассказал, как она формируется.

«Если мы через 30 лет признаем существование двух проукраинских идентичностей, которые являются моно- и би-идентичными, и признаем, что это совершенно нормально – это специфика Украины, и мы должны это принять для того, чтобы вместе сосуществовать. Мы должны понять правила поведения двух идентичностей», - говорит он.

По его убеждению, идентичность предполагает самодостаточность.

«В принципе, я где-то больше склонен к вопросу самобытности, так как вопрос идентичности амбивалентен. Это одновременно и самобытность, и тождество кому-то. Каждая идентичность должна с уважением относиться и учитывать важный момент: выбрав свою идентичность, ты несешь ответственность и, прежде всего, ты должен быть самодостаточным», - отмечает публицист.

«Не нужно лезть в другую идентичность и требовать признания себя. Просто надо обозначиться и ввести свою культурную или иную политику и, главное, быть полезным для общественного блага, для Украины. Так формируется и фиксируется идентичность. Так она признается другой идентичностью. Надо четко помнить би-идентичным людям, что у них есть белок чужеродности. Для меня русский язык чужой и культура чужда, и попытка затянуть меня в свою идентичность будет давать реакцию», - объясняет эксперт.

Он высказал предположение, что должны пересмотреть свою позицию в отношении экспансии моноидентичные люди тоже.

«Не нужно тоже стараться грубо переломить и через унижение сказать, что вы изнасилованы и так далее. Раз люди через 30 лет, в опросах даже молодежь считает, что для нее и тот, и тот язык являются ценными. Моя точка зрения в вопросах мирного сосуществования следующая. Люди с двойной идентичностью должны четко сказать: «Для нас это ценность, русская культура, русский язык, мы их любим». И, кстати, я склонен к тому, что кто-то из би-идентичных людей может не любить украинский язык. Но он обязан его уважать. Это ключевой момент», - резюмирует Якименко.

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