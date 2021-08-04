Ексзаступник міністра освіти та науки Роман Греба в ефірі програми “А як насправді” з Мирославою Бобровською розповів, що буде зі старшими класами після реформи.

“Ніхто не буде класи урізати. Ми вже запустили початкову школу, у 2018 році, ми запустили середню школу, і залишилася старша школа. Тобто, вона має бути змінена. І наразі оце реформування якраз стосується старшої школи. Тому що там буде академічна і профільна освіта. Тобто, якщо ти плануєш вступати десь вище — в тебе академічна освіта. Якщо ти хочеш в робітничі спеціальності іти, то в тебе буде профільна освіта”, - сказав Роман Греба.

Він зазначив, що ні в кого немає бажання скасувати 10-12 класи, і зробити з України трудову колонію іншої країни.

“Є бажання зробити в Україні сучасний, компетентнісний підхід до навчання, зробити освіту сучасною. Така, яка вона затребувана в усьому світі. І в цьому напрямку рухаються, Нова українська школа якраз про це. Щоб ми розвивали не знання, а ми розвивали компетентності. Не просто знати, що воно є, а знати, як його зробити”, - додав Греба.

За його словами, акцент робиться на професійно-технічну освіту, оскільки раніше бізнесу не були потрібні робітники, але зараз виявилось, що є нестача професійної робітничої сили.

“Бізнес зацікавлений в тому, щоб отримати робітника. Який вміє щось робити руками. От, в Україні з цим наразі досить серйозна проблема. Проблема кадрів, людей, які вміють щось робити. І сенс від такої зміни професійно-технічної освіти — показати, що, можливо, не всім треба йти вступати на бухгалтера чи на юриста”, - підкреслив Роман Греба.

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