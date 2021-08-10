В Україні 2,4 мільйона пенсіонерів отримають доплати в якості адресної допомоги.

Про це повідомили в прес-службі Пенсійного фонду України.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебний, в очолюваному їй Міністерстві вирішили залучити українців 70 - 75 років, які вийшли на пенсію, до програми адресної допомоги. Цей президентський проект має запрацювати в 2022 році. Лазебна підкреслила, що таке рішення дозволить скоротити бідність серед людей старшого віку, у яких більше немає можливості отримувати дохід від роботи.

У 2020 - 2021 році пенсіонери у віці понад 80 років щомісяця отримують 500 грн. доплати до пенсії. Мінімальна пенсія, встановлена ​​для даної категорії громадян - 2600 грн. Зазначену доплату отримують 1,4 мільйона українських пенсіонерів.

У 2021 року люди, яким виповнилося від 75 до 80 років, також стали частиною програми. З початку жовтня їх щомісячна компенсаційна виплата складе 400 грн. Їх мінімальна пенсія збільшиться таким чином до 2,5 тис. грн. Така зміна торкнеться ще одного мільйона людей похилого віку.

Якщо в програму вирішать включити українців у віці 70 - 75 років, це дозволить отримувати більше грошей ще 1,5 млн. людей. У Мінсоцполітики повідомили, що на 2022 рік готують і інші пропозиції, які передбачають підвищення пенсійних виплат. Згідно з цим планом, з початку січня ліквідатори аварії на ЧАЕС повинні отримати надбавку. На початок березня запланована індексація пенсій. Вона торкнеться українців у віці старше 80 років, а також одержувачів страхових пенсій.

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