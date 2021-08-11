Заступник міністра економіки Володимир Гринюк поділився прогнозом щодо тарифів і цін на продукти до кінця 2021 року.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства.

За його словами, в зазначений період поточні тренди в ціновій політиці не зміняться. Заступник міністра прогнозує поступове відновлення економіки після карантину. У прес-службі відзначили, що зовнішні ціни все ще сильно впливають на внутрішні.

Найбільш наочно це демонструє зростання цін на масла і паливо. Вони подорожчали на 2,7% за місяць. Через це суттєво підвищилися тарифи на проїзд в громадському транспорті. Середнє зростання досяг 1,1% за місяць. Ціни на продовольство в минулий місяць мало залежали від зовнішніх факторів. Через сприятливий сезон вдалося наситити ринок українськими продуктами, які мають невеликий термін зберігання.

У Держстаті повідомили, що в липні розігналася споживча інфляція. Її показник виріс до 10,2% проти 9,5% за аналогічний період минулого року. У порівнянні з минулим роком суттєво подорожчали масло і цукор. Вони відповідно додали 79,0% і 83,5%.

На 33% більше тепер доведеться заплатити за яйця. Хліб подорожчав на 16%. Також до лідерів подорожчання слід віднести м'ясо і макарони. Вони додали 11,1% і 9,3%. До хороших новин можна віднести те, що подешевшали овочі та фрукти. Ціни на них знизилися на 2,7% і 12,2%. 35,5% зростання продемонстрували тарифи на газ, електроенергію і воду. Експерти пов'язують це з підвищенням ціни природного газу. Він став дорожче на 164,5%. За електроенергію постачальникам також доводиться платити більше - на 36,6%.

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