Найбільш загрозливою є ситуація в Херсонській та Одеській областях.

В Україні стрімко погіршується ситуація з захворюваністю коронавірусом, а в найближчі тижні становище стане ще більш важким.

Про це повідомили в Національній академії наук.

За даними вчених, підвищується ризик нового спалаху епідемії в країні. В НАН підкреслили, що число виявлень нових випадків коронавірусу під час тестування зросла в півтора рази за тиждень. Вчені прийшли до висновку, що в найближчі тижні поширення хвороби розженеться ще більше через поширення «Дельта» -штамма по Україні.

За прогнозами НАН, спалах епідемії виникне, коли у 90% нових хворих фіксуватимуть «Дельту». Вчені також розповіли про критичну ситуацію з поширенням коронавіруса в двох українських областях Одеській і Херсонській.

Невтішним залишається і стан у столиці. Там стрімко зростає кількість нових випадків хвороби. При цьому ситуацію в Києві все ж можна назвати менш складною, оскільки там не так багато людей з коронавірусом забирають в лікарні і за офіційною статистикою, вони переносять коронавірус в легкій формі.

За інформацією МОЗ, станом на 10 серпня в Україні виявили 1122 нових випадків коронавируса. Серед захворілих 54 дитини. Також коронавірус виявили у 31 медика. Загальна кількість українців, які встигли заразитися вірусом за весь період пандемії, досягла 2 261 354 людей. За аналогічний період 2193752 пацієнтам вдалося вилікуватися від хвороби. Загальна кількість смертей за час пандемії в Україні досягла 53 149. Всього в країні встигли провести більш 11,5 мільйона тестів.

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