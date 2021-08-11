В Украине стремительно ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом, а в ближайшие недели положение станет еще более тяжелым.
Об этом сообщили в Национальной академии наук.
По данным ученых, повышается риск новой вспышки эпидемии в стране. В НАН подчеркнули, что число обнаружений новых случаев коронавируса во время тестирования возросло в полтора раза за неделю. Ученые пришли к выводу, что в ближайшие недели распространение болезни разгонится еще больше из-за распространения «Дельта»-штамма по Украине.
По прогнозам НАН, вспышка эпидемии возникнет, когда у 90% новых больных будут фиксировать «Дельту». Ученые также рассказали о критической ситуации с распространением коронавируса в двух украинских областях Одесской и Херсонской.
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Неутешительным остается и положение в столице. Там стремительно возрастает количество новых случаев болезни. При этом ситуацию в Киеве все же можно назвать менее сложной, поскольку там не так много людей с коронавирусом забирают в больницы и по официальной статистике, они переносят коронавирус в легкой форме.
По информации Минздрава, по состоянию на 10 августа в Украине обнаружили 1122 новых случая коронавируса. Среди заболевших 54 ребенка. Также коронавирус обнаружили у 31 медика.
Общее количество украинцев, которые успели заразиться вирусом за весь период пандемии, достигло 2 261 354 человек. За аналогичный период 2193752 пациентам удалось вылечиться от болезни. Общее число смертей за время пандемии в Украине достигло 53 149. Всего в стране успели провести более 11,5 миллионов тестов.
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