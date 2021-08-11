У Києві 11 серпня бойові літаки стрімко пронеслися на низькій висоті над дахами будинків, де їх помітили місцеві жителі.

Про це повідомляє «Страна».

За даними журналістів, причиною незвичайного випадку стала підготовка урочистих заходів до Дня незалежності. У 2021 року це свято обіцяють відзначити з особливим розмахом. Очевидці встигли зняти на відео, як летять над дахами бойові машини. Київ виявився не єдиним місцем в Україні, де можна було спостерігати подібну картину.

Літаки помітили і в області. Вони пронеслися над територією селища Чабани. За словами місцевих жителів, бойова техніка їх дуже налякала. Люди поскаржилися на дзвін скла у віконних рамах, який виник після незвичайної репетиції.

Відзначимо, що в рамках святкування Дня Незалежності по всій країні обіцяють провести півтори сотні урочистостей. Частиною свята має стати військовий парад - сухопутний і морський. Крім Києва його вирішили провести ще й в Одесі. В Олімпійському заплановано виступ Андреа Бочеллі - італійського тенора, а також безлічі представників української музичної індустрії.

Гроші на заходи виділили з місцевих бюджетів і державної скарбниці. Частину витрат хочуть покрити за рахунок донорської допомоги, грантів та приватних інвестицій. Загальний бюджет оцінюють в 5,5 мільярда гривень. На саме свято хочуть витратити сто мільйонів гривень. За решту коштів хочуть реконструювати аеропорти в регіонах, побудувати комплекс в лікарні «Охматдит» і вкласти в ряд інших проектів, які хочуть презентувати в рамках свята.

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