В Киеве 11 августа боевые самолеты стремительно пронеслись на низкой высоте над крышами домов, где их заметили местные жители.

Об этом сообщает «Страна».

По данным журналистов, причиной необычного случая стала подготовка торжественных мероприятий ко Дню независимости. В 2021 году этот праздник обещают отметить с особым размахом. Очевидцы успели заснять на видео летящие над крышами боевые машины. Киев оказался не единственным местом в Украине, где можно было наблюдать подобную картину.

Самолеты заметили и в области. Они пронеслись над территорией поселка Чабаны. По словам местных жителей, боевая техника их очень напугала. Люди пожаловались на звон стекол в оконных рамах, который возник после необычной репетиции.

Отметим, что в рамках празднования Дня Независимости по всей стране обещают провести полторы сотни торжеств. Частью праздника должен стать военный парад – сухопутный и морской. Кроме Киева его решили провести еще и в Одессе. В Олимпийском запланировано выступление Андреа Бочелли – итальянского тенора, а также множества представителей украинской музыкальной индустрии.

Деньги на мероприятия выделили из местных бюджетов и государственной казны. Часть расходов хотят покрыть за счет донорской помощи, грантов и частных инвестиций. Общий бюджет торжества оценивают в 5,5 миллиардов гривен. На сам праздник хотят потратить сто миллионов гривен. За остальные средства хотят реконструировать аэропорты в регионах, построить комплекс в больнице «Охматдет» и вложить в ряд других проектов, которые хотят презентовать в рамках праздника.

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