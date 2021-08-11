У Кабміні змінили умови отримання субсидії, скасувавши норму введену навесні 2020 року

Торік, у зв'язку з введенням локдауну, уряд збільшив на 50% нормативи на ЖКП для отримання субсидій. Однак 11 серпня на засіданні уряду було прийнято рішення скасувати зазначену норму для всіх регіонів "зеленої" зони.

Міністр соцполітики Марина Лазебна повідомила, що з входженням країни в "зелену" зону її доходи стали зростати, проте карантин у світі триває, і виникають нові спалахи коронавірусу. Тому проект постанови передбачає збільшення норми на 50% для тих областей, які з початку опалювального сезону опиняться в "червоній" зоні.

Лазебна зазначила, що спеціально звертатися до органів соцзахисту не варто, адже операція пройде автоматично.

Крім того, в постанові змінилися й інші правила отримання допомоги.

Так, субсидії призначать у разі купівлі квартири (будинку) протягом півроку після продажу іншої квартири (будинку), які були єдиним житлом у власності.

При цьому тепер субсидія може призначатися, якщо зарплата становить менше 50% середньої в Києві та Севастополі і менше 20% в інших обласних центрах і містах обласного значення.

Плюс не буде норми про наявність у претендентів на отримання допомоги мобільного телефону, адже з 1 травня 2021 року вона надається виключно в готівковій формі.

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