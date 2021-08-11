В Кабмине изменили условия получения субсидии, отменив норму введенную весной 2020 года
В прошлом году, в связи с введением локдауна, правительство увеличило на 50% нормативы на ЖКУ для получения субсидий. Однако 11 августа на заседании правительства было принято решение отменить указанную норму для всех регионов "зеленой" зоны.
Министр соцполитики Марина Лазебная сообщила, что с вхождением страны в "зеленую" зону ее доходы стали расти, однако карантин в мире продолжается, и возникают новые вспышки коронавируса. Поэтому проект постановления предусматривает увеличение нормы на 50% для тех областей, которые с начала отопительного сезона окажутся в "красной" зоне.
Лазебная отметила, что специально обращаться в органы соцзащиты не стоит, ведь операция пройдет автоматически.
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Кроме того, в постановлении изменились и другие правила получения помощи.
Так, субсидии назначат в случае покупки квартиры (дома) в течение полгода после продажи другой квартиры (дома), которые были единственным жильем в собственности.
При этом теперь субсидия может назначаться, если зарплата составляет менее 50% средней в Киеве и Севастополе и менее 20% в других областных центрах и городах областного значения.
Плюс не будет нормы о наличии у претендентов на получение помощи мобильного телефона, ведь с 1 мая 2021 она предоставляется исключительно в наличной форме.
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