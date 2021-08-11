Новий навчальний рік в Україні розпочнеться в повноформатному режимі, однак у зв'язку з цим українцям нагадали про важливість вакцинації
Вже через три тижні українські школярі та студенти повернуться за парти. При цьому навчання проходитиме як до карантину: без дистанційної або змішаної форми занять.
Втім, важливо пам'ятати, що Кабмін випустив постанову, згідно з якою у разі посилення карантину в країні, якщо окремий регіон покине «зелену» епідеміологічну зону, місцеві школи, де вакциновані менше 80% персоналу, переведуть на дистанційне навчання.
У зв'язку з цим голова Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі програми «Сніданок з 1+1» нагадав українським вчителям про важливість вакцинації. Він підкреслив, що це добровільний процес, проте він дозволяє знизити ризики можливого погіршення ситуації з поширенням коронавірусу в країні.
Ексчоловік Наташі Корольової втішив свою нову дружину, яку порівнюють з колишньою: "Ти просто..."
Яніна Соколова, яка поборола рак, написала лист своїй ненародженій дочці: "Мурашки по шкірі"
Горе вразило сім'ю легендарного українця, перші подробиці: "Назавжди залишиться в наших серцях"
Шанувальниці Олега Винника підтримали його "дружину", яку він приховує: "Тая, дай тобі Бог терпіння"
В Аркадії загорівся готель, з'їхалися медики і рятувальники: відео НП з Одеси
Міністр повідомив, що за останніми даними в Україні вакцинували близько 35% вчителів. Однак, показники по регіонах радикально різняться. Так, у Київській області встигли отримати вакцину близько 90% педагогів, а у Волинській цей показник нижче 10%.
Шкарлет також зауважив, що у університетів, на відміну від шкіл, є автономія, тому там ситуація буде іншою.
"Крім того, студенти - дорослі люди, вони можуть вакцинуватися", - зазначив міністр.
Він додав, що для поселення в студентські гуртожитки вакцинація не буде обов'язковою умовою.
Нагадаємо, навчальний рік з 1 вересня в Україні: як працюватимуть школи.
Як повідомляла Politeka, у Раді проговорилися про новий локдаун, названі терміни.
Також Politeka писала, що нові обмеження на карантині, в Кабміні оголосили про прийняте рішення.