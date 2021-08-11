Новий навчальний рік в Україні розпочнеться в повноформатному режимі, однак у зв'язку з цим українцям нагадали про важливість вакцинації

Вже через три тижні українські школярі та студенти повернуться за парти. При цьому навчання проходитиме як до карантину: без дистанційної або змішаної форми занять.

Втім, важливо пам'ятати, що Кабмін випустив постанову, згідно з якою у разі посилення карантину в країні, якщо окремий регіон покине «зелену» епідеміологічну зону, місцеві школи, де вакциновані менше 80% персоналу, переведуть на дистанційне навчання.

У зв'язку з цим голова Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі програми «Сніданок з 1+1» нагадав українським вчителям про важливість вакцинації. Він підкреслив, що це добровільний процес, проте він дозволяє знизити ризики можливого погіршення ситуації з поширенням коронавірусу в країні.

Міністр повідомив, що за останніми даними в Україні вакцинували близько 35% вчителів. Однак, показники по регіонах радикально різняться. Так, у Київській області встигли отримати вакцину близько 90% педагогів, а у Волинській цей показник нижче 10%.

Шкарлет також зауважив, що у університетів, на відміну від шкіл, є автономія, тому там ситуація буде іншою.

"Крім того, студенти - дорослі люди, вони можуть вакцинуватися", - зазначив міністр.

Він додав, що для поселення в студентські гуртожитки вакцинація не буде обов'язковою умовою.

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