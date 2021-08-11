Новый учебный год в Украине начнется в полноформатном режиме, однако в связи с этим украинцам напомнили о важности вакцинации

Уже через три недели украинские школьники и студенты вернутся за парты. При этом обучение будет проходить как до карантина: без дистанционной или смешанной формы занятий.

Впрочем, важно помнить, что Кабмин выпустил постановление, согласно которому в случае усиления карантина в стране, если отдельный регион покинет «зеленую» эпидемиологическую зону, местные школы, где вакцинированы менее 80% персонала, переведут на дистанционное обучение.

В связи с этим глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет в эфире программы «Снiданок з 1+1» напомнил украинским учителям о важности вакцинации. Он подчеркнул, что это добровольный процесс, однако он позволяет снизить риски возможного ухудшения ситуации с распространением коронавируса в стране.

Министр сообщил, что по последним данным в Украине вакцинировали около 35% учителей. Однако, показатели по регионам радикально разнятся. Так, в Киевской области успели получить вакцину около 90% педагогов, а в Волынской этот показатель ниже 10%.

Шкарлет также заметил, что у университетов, в отличие от школ, есть автономия, поэтому там ситуация будет другой.

«Кроме того, студенты - взрослые люди, они могут вакцинироваться», - отметил министр.

Он добавил, что для поселения в студенческие общежития вакцинация не будет обязательным условием.

Напомним, учебный год с 1 сентября в Украине: как будут работать школы.

Как сообщала Politeka, в Раде проговорились о новом локдауне, названы сроки.

Также Politeka писала, что новые ограничения на карантине, в Кабмине объявили о принятом решении.