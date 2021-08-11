Новый учебный год в Украине начнется в полноформатном режиме, однако в связи с этим украинцам напомнили о важности вакцинации
Уже через три недели украинские школьники и студенты вернутся за парты. При этом обучение будет проходить как до карантина: без дистанционной или смешанной формы занятий.
Впрочем, важно помнить, что Кабмин выпустил постановление, согласно которому в случае усиления карантина в стране, если отдельный регион покинет «зеленую» эпидемиологическую зону, местные школы, где вакцинированы менее 80% персонала, переведут на дистанционное обучение.
В связи с этим глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет в эфире программы «Снiданок з 1+1» напомнил украинским учителям о важности вакцинации. Он подчеркнул, что это добровольный процесс, однако он позволяет снизить риски возможного ухудшения ситуации с распространением коронавируса в стране.
Экс-муж Наташи Королевой утешил свою новую жену, которую сравнивают с бывшей: "Ты просто..."
Эллерт ошарашил поступком после расставания с Мишиной: «А говорил, что никогда»
Остановилось сердце величайшего спортсмена: "Одержал наибольшее количество побед"
В Аркадии загорелась гостиница, съехались медики и спасатели: видео ЧП из Одессы
Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"
Министр сообщил, что по последним данным в Украине вакцинировали около 35% учителей. Однако, показатели по регионам радикально разнятся. Так, в Киевской области успели получить вакцину около 90% педагогов, а в Волынской этот показатель ниже 10%.
Шкарлет также заметил, что у университетов, в отличие от школ, есть автономия, поэтому там ситуация будет другой.
«Кроме того, студенты - взрослые люди, они могут вакцинироваться», - отметил министр.
Он добавил, что для поселения в студенческие общежития вакцинация не будет обязательным условием.
Напомним, учебный год с 1 сентября в Украине: как будут работать школы.
Как сообщала Politeka, в Раде проговорились о новом локдауне, названы сроки.
Также Politeka писала, что новые ограничения на карантине, в Кабмине объявили о принятом решении.