У МОЗ повідомили, що домашня консервація може бути небезпечна для життя і розповіли, як уникнути трагічних наслідків.

Про це говориться в зверненні Центру громадського здоров'я в Facebook.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за півроку в Україні 50 осіб стали жертвами ботулізму. Щоб уберегти себе і своїх близьких від трагічних наслідків лікарі порадили використовувати для їжі виключно безпечні ємності.

Не радять лікарі їсти консервацію з банок з неприємним запахом, банок кришка до яких прилягає недостатньо щільно, банок з надлишками рідини, банок, кришки на яких здулися. Якщо консервація зберігається в домашніх умовах більше року, пробувати її не слід. Консервацію медики не рекомендують купувати на ринках або з рук.

Перш ніж зайнятися консервацією продуктів необхідно дуже ретельно вимити руки. Процедуру слід регулярно повторювати і після початку консервування. Для заготовок на зиму підходять тільки повністю цілі, стерилізовані і чисті банки. Перед використанням кожну банку необхідно ретельно вимити в миючому засобі і гарячій воді. Кришки також повинні бути повністю цілими і чистими. Продукти для консервації слід вибирати цілі і свіжі. Перед використанням їх необхідно ретельно промити і перевірити на наявність ознак гниття. Консервування в автоклаві експерти вважають єдиним безпечним способом обробки продуктів, всі інші варіанти несуть потенційну небезпеку для життя і здоров'я людини.

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