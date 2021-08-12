В Минздраве сообщили, что домашняя консервация может быть опасна для жизни и рассказали, как избежать трагических последствий.

Об этом говориться в обращении Центра общественного здоровья в Facebook.

По данным Министерства охраны здоровья, за полгода в Украине 50 человек стали жертвами ботулизма. Чтобы уберечь себя и своих близких от трагических последствий врачи посоветовали использовать для пищи исключительно безопасные емкости.

Не советуют врачи есть консервацию из банок с неприятным запахом, банок крышка к которым прилегает недостаточно плотно, банок с излишками жидкости, которая из них вытекает, банок, крышки на которых вздулись. Если консервация хранится в домашних условиях более года, пробовать ее не следует. Консервацию медики не рекомендуют покупать на рынках или с рук.

Прежде чем заняться консервированием продуктов необходимо с большой тщательностью вымыть руки. Процедуру следует регулярно повторять и после начала консервирования. Для заготовок на зиму подходят только полностью целые, стерилизованные и чистые банки. Перед использованием каждую банку необходимо тщательно вымыть в моющем средстве и горячей воде. Крышки также должны быть полностью целыми и чистыми. Продукты для консервации следует выбирать целые и свежие. Перед использованием их необходимо тщательно промыть и проверить на наличие признаков гниения. Консервирование в автоклаве эксперты считают единственным безопасным способом обработки продуктов, все остальные варианты несут потенциальную опасность для жизни и здоровья человека.

Ранее сообщалось, что палка колбасы стоила украинцу жизни

Также, опасная инфекция косит украинцев, дело не в ковиде

Politeka рассказывала, что МОЗ сделал срочное обращение к мамам и папам, ситуация плачевная