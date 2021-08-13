У Львівській області 17 співробітників Соснівської лікарні оголосили голодування, серед них санітарки, медсестри та лікарі.

Про це повідомляє Еспресо, з посиланням на Людмилу Ярович, лікаря згаданої лікарні.

За її словами, причиною голодування стала затримка по зарплаті. На поточному тижні медики зуміли отримати гроші тільки за березень. Відповіді на запитання, коли надійде зарплата за період роботи квітня по липень, немає у керівництва Червоноградської громади. У керівництві самої лікарні цього також не знають.

Людмила Ярович повідомила, що вона та її колеги звернулися і до представників обласної державної адміністрації. Чиновники відповіли медикам, що допомогти не можуть, оскільки грошей на це немає. Місцева влада скаржиться на недофінансування від НСЗУ.

Ярович повідомила, що незважаючи на всі проблеми, вона і її колеги продовжували приймати пацієнтів і працювати, але таку роботу необхідно оплачувати. Також чиновники звинуватили в події самих лікарів, пославшись на неефективне управління лікарнею.

Влада порадила медикам вибрати нового керівника з числа лікарів. Людмила ярович обурена такою пропозицією. За її словами, чиновники самі призначали колишніх керівників медичного закладу, вони довели лікарню так настільки плачевного стану і наростили борг, а тепер влада хоче перекласти відповідальність за колишній прорахунок.

Учасники голодування зажадали, щоб у лікарні негайно провели фінансовий аудит. У 2020 році колишній керівник лікарні звільнив близько 30 її співробітників. Тоді на лаві підсудних опинилися 19 осіб.

Раніше повідомлялося, що українець подарував своєму синові друге життя

Також, в МОЗ повідомили тривожні дані щодо коронавірусу

Politeka розповідала, що збожеволілий хуліган з кийком увірвався в машину "швидкої"