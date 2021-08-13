Во Львовской области 17 сотрудников Сосновского больницы объявили голодовку, среди них санитарки, медсестры и врачи.

Об этом сообщает «Еспресо», со ссылкой на Людмилу Ярович, врача упомянутой больницы.

По ее словам, причиной голодовки стала задержка по зарплате. На текущей неделе медики сумели получить деньги только за март. Ответа на вопрос, когда поступит зарплата за период работы апреля по июль, нет у руководства Червоноградской общины. В руководстве самой больницы этого также не знают.

Людмила Ярович сообщила, что она и ее коллеги обратились и к представителям областной государственной администрации. Чиновники ответили медикам, что помочь не могут, поскольку денег на это нет. Местные власти жалуются на недофинансирование от НСЗУ.

Ярович сообщила, что несмотря на все проблемы, она и ее коллеги продолжали принимать пациентов и работать, но такую работу необходимо оплачивать. Также чиновники обвинили в произошедшем самих врачей, сославшись на неэффективное управление больницей.

Власти посоветовали медикам выбрать нового руководителя из числа врачей. Людмила Ярович возмущена таким предложением. По ее словам, чиновники сами назначали прежних руководителей медицинского учреждения, они довели больницу так столь плачевного состояния и нарастили долг, а теперь власти хотят переложить ответственность за прежний просчет.

Участники голодовки потребовали, чтобы в больнице немедленно провели финансовый аудит. В 2020 году бывший руководитель больницы уволил около 30 ее сотрудников. Тогда на скамье подсудимых оказались 19 человек.

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