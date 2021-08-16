Читайте ці рядки у важкий час

Найсильніша молитва за здоров'я допоможе кожному, хто дійсно потребує допомоги

При хворобі разом з медичним лікуванням можна попросити допомоги і у вищих сил.

Ця молитва підійде як для хворих діток, так і для дорослих.

У важку хвилину, коли ніхто не може допомогти, є слова звернення до Всевишнього. Збережіть собі цю молитву і читайте у важкий час.

Молитва Всевишньому за здоров'я

"О Премилосердий Боже, Отче, Сину і Святий Душе, в нероздільній Трійці поклоняємий і славимий, зглянься благоутробно на раба Твого (ім'я), болезню одержимого; відпусти йому вся провини; подай йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров'я і сили телесні; подай йому долгоденственне і благодійне житіє, мирні Твоя і премирні блага, щоб він разом з нами приносив вдячні молитви Тобі, Всещедрому Богові і Творцеві моєму. Пресвята Богородиця, всесильним заступництвом твоїм допоможи мені благати сина твого, Бога мого, про зцілення раба Божого (ім'я). Всі святі і ангели Господні, моліть Бога про хворого раба Його (ім'я). Амінь."

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