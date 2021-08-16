Самая сильная молитва за здоровье поможет каждому, кто действительно нуждается в помощи

При болезни наряду с медицинским лечением можно попросить помощи и у высших сил.

Эта молитва подойдет как для больных деток, так и для взрослых.

В трудную минуту, когда никто не может помочь, есть слова обращения к Всевышнему. Сохраните себе эту молитву и читайте в трудное время.

Молитва Всевышнему о здравии

"О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему. Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя). Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя). Аминь".

Напомним о мощной молитве о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.

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