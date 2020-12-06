Уберечь сына от невзгод и неприятностей, злых людей и необдуманных поступков, можно, если ежедневно читать православную молитву матери о сыне

Попросить прощения и покаяться в грехах нужно перед иконой Господа и затем уже можно возносить слова православной молитвы Высшим силам.

Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на детях моих (имена), сохрани их под покровом Твоим, покрой от всякого лукавого похотения, отгони от них всякого врага и супостата, отверзи ему уши и очи сердечные, даруй умиление и смирение сердцам их.

Господи, все мы творение Твое, пожалей детей моих (имена), и обрати их на покаяние.

Спаси, Господи, и помилуй детей моих (имена) и просвети им ум светом разума Евангелия Твоего и настави их на стезю заповедей Твоих и научи их, Спасе, творить волю Твою, ибо Ты еси Бог наш. Аминь.

Матерь Божья испокон веков считается защитницей и заступницей женщин и семьи, а мольбы Пресвятой Богородицы не остаются без ответа. Слова должны идти от самого сердца с глубокой верой в последующую оказанную помощь родному чаду.

О, Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под сенью твоим Моих чад (имена), всех юношей, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых.

Крайне их ризой Твоего материнства, сохрани их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, ибо Ты еси Божественный Покров рабам Твоим.

Не стоит думать, что только заботы о маленьком сыне важны и необходимы. Действительно, он требует защиты и повышенного внимания.

Однако уже и вылетело из родительского гнезда родное чадо нуждается в помощи и опеке, поэтому не лишним будет материнская молитва за взрослого сына – Богородица не оставит его без своего покровительства.

Молитва, адресованная Пантелеймону целителю, способствует скорейшему выздоровлению и защите от болезней ребенка, и не дает пасть духом, если положение очень серьезно.

О, великий Христов угоднику и преславный целителю, великомученику Пантелеймоне! Душой на небесех Престола Божия грядущий и Триипостасныя его славы наслаждаяйся, телом же и ликом святых на земли в Божественных храмах почиваяй и данной тебе превыше благодатию различные чудеса источаяй.

Призри милостивым твоим оком на стоя пред люди и честнее иконе умиленно молящихся и просяще от тя целебныя помощи и заступления. Простри к Господу Богу нашему теплые молитвы свои и испроси душам нашим оставление грехов наших.

С верою призываем имя Твое, Святый праведный Пантелеймоне. Ибо ты принял ти благодать от Господа Бога-недуги отгоняти и страсти исцелять. Тебя убо просим: не презри нас, недостойных, молящихся Тебе и твоей помощи нуждающихся.

Буди нам в печалях утешитель, в недузех лютых страждущих лекарь. Напаствуемым-скорый покровитель. Глазам недуга – прозрение датель. В скорбях пребывают-готовый предстатель и целитель. Исходатайствуй всем вся, яже ко спасению полезная.

Яко да твоими к Господу Богу молитвами получив благодать и милость, прославим всех благих Источника и Дароподателя, Бога Единого, в Троице Святой славимого, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Напомним молитву о срочной помощи Господа: слова, которые помогут преодолеть любые проблемы.

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