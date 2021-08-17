Український каратист і бронзовий призер Олімпійських ігор, Станіслав Горуна розповів, чому вирішив написати пост в соцмережах на захист спортсменки Ярослави Магучіх, яку розкритикували через спільний знімок з представницею Росії Марією Ласіцкене.

Про це повідомляє ютуб-канал «ОТДУШИВДУШУ»..

"Тому що це###. Що діється. Дикуха просто. Магучіх бере важливу медаль для України. Більш ніж з 40 українських легкоатлетів, які там були, вона єдина, хто взяла медаль. Ейфорія і так далі», - зазначив Горуна.

Каратист пояснив, що дівчина у свої 19 років пережила момент найбільшої радості, взяла український прапор і почала від щастя з усіма фотографуватися. Горуна нагадав, що фотографуватися з колегами з інших країн – це традиційна поведінка для спортсменів.

На думку призера Олімпіади,» перчинку " в цю історію додали присутні в українському суспільстві ультраправі радикали. Горуна додав, що саме ці люди внесли подію у відповідний контекст. При цьому, сама Ярослава його не вкладала.

Спортсмен поскаржився на те, що в подію втрутили політику, змішавши спорт і війну. Горуна підкреслив, що критики Магучіх взялися «розривати» дівчину, яка завоювала медаль для своєї країни. Спортсмен розповів, що заступився за Ярославу «як мужик», на нього посипалася критика, але, якби потрібно було це повторити, він заступився б знову.

"На мене тонну лайна вилили. Я не знав, що буде така реакція. Коли знаю, що така реакція, я б ще раз так зробив", - додав Горуна.

Раніше повідомлялося, що Беленюку пригадали" обійми " з росіянином на Олімпіаді

Також, Магучіх після обіймів з росіянкою порозумілася перед українцями

Politeka розповідала, Беленюк "розніс" чиновників за провал олімпійців