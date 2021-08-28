Українцям роз'яснили, чи будуть в країні вводитися які-небудь зміни у виплаті пенсій з вересня

Раніше уряд анонсував, що з 1 вересня в Україні отримати пенсію можна буде тільки через банк. Для цього всім одержувачам потрібно було вибрати установу і відкрити там рахунок. Але потім Кабмін вирішив відкласти дане нововведення, так як банківська інфраструктура, як втім і українці, виявилися неготовими до такого різкого переходу. Це ввело багатьох громадян в оману, про що йдеться на сайті "Укрпошти".

Тобто, на 1 вересня в Україні не буде ніяких змін у виплаті пенсій, все залишається як і раніше. Є три способи отримати гроші:

- поштою;

- через банк;

- і маломобільним групам населення пенсію можуть доставляти додому.

Обов'язковий перехід в банк уряд переніс на 2023 рік. В "Укрпошті" зазначили, що основна причина затримки - неготовність банківської інфраструктури. На сьогодні тільки 4% міст в Україні оснащені повною мірою банкоматами, а це означає, що 13 млн українців не мають можливості користуватися банківськими послугами.

Відзначимо, якщо до 2023 року людина самостійно не вибере банк, то орган, що здійснює виплату, зробить це за неї.

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