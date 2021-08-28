В Минсоцполитики раскрыли все детали

Средства планируют выплачивать за счет детенизации рынка алкоголя в Украине

Общая сумма помощи при рождении маленького украинца или украиночки — 41280 гривен, но нардепы предлагают увеличить размер "детских выплат".

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

Размер помощи при рождении ребенка в Украине составляет 41280 гривен. Сначала выплачивают 10320 гривен, остальную сумму — ежемесячно в течение 3-х лет по 860 гривен.

С января 2022 года выплаты могут повысить. Правительство разработало законопроект № 5585, который предусматривает увеличение выплат до 50 тысяч гривен.

При этом в Раду внесли альтернативный законопроект № 5585-1. Он предлагает выплачивать родителям сумму, в зависимости от количества детей в семье: при рождении первого ребенка — 50 тыс. грн; второго ребенка — 100 тыс. грн; третьего и каждого следующего ребенка — 150 тыс. грн.

Помощь при рождении ребенка планируется выплачивать единовременно в фиксированной сумме и равными частями в течение 36 месяцев.

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