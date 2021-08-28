Средства планируют выплачивать за счет детенизации рынка алкоголя в Украине
Общая сумма помощи при рождении маленького украинца или украиночки — 41280 гривен, но нардепы предлагают увеличить размер "детских выплат".
Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.
Размер помощи при рождении ребенка в Украине составляет 41280 гривен. Сначала выплачивают 10320 гривен, остальную сумму — ежемесячно в течение 3-х лет по 860 гривен.
Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото
Счастливый Хименес-Браво показал свою любимицу сразу после душа: "Искусство"
Отказ от налички в Украине: Нацбанк сделал важное заявление, что изменилось
Винник получил отказ от Гвоздевой на "Танцях з зірками", выяснилась причина: "Несмотря на его известность..."
Захват украинского самолета, в МИД прервали молчание о ЧП в аэропорту: "Были вооружены..."
С января 2022 года выплаты могут повысить. Правительство разработало законопроект № 5585, который предусматривает увеличение выплат до 50 тысяч гривен.
При этом в Раду внесли альтернативный законопроект № 5585-1. Он предлагает выплачивать родителям сумму, в зависимости от количества детей в семье: при рождении первого ребенка — 50 тыс. грн; второго ребенка — 100 тыс. грн; третьего и каждого следующего ребенка — 150 тыс. грн.
Помощь при рождении ребенка планируется выплачивать единовременно в фиксированной сумме и равными частями в течение 36 месяцев.
Напомним, что пенсии украинцам пересчитали в лучшую сторону: кто будет получать в два раза больше.
Также Politeka писала о масштабную индексацию пенсий, в Минсоцполитик раскрыли детали.