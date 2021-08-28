У Міністерстві охорони здоров'я планують розірвати контракт з індійським інститутом, який виробляє вакцини Novavax і AstraZeneca.

Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, - передає «Радіо Свобода».

"Я буду розривати контракт з Serum Institute of India і по CoviShield, і по Novavax. Оскільки Novavax не зареєстрований в жодній країні світу, він не визнаний ВООЗ», - сказав Ляшко.

За його словами, цей процес, щонайменше, займе три місяці. Ляшко повідомив, що на Novavax не можна отримати сертифікат про вакцинацію. На думку чиновника, навіть якщо цю вакцину привезуть, дуже мало людей наважуватися їй вакцинуватися.

Міністр повідомив, що зараз між Індійським інститутом і Україною законтрактовано два мільйони доз CoviShield, а також 10 мільйонів доз Novavax. Ляшко повідомив, що Україна внесла передоплату за вакцини Novavax, сплативши два мільйони доз. Він додав, що можливість розірвання прописана договором.

Причиною розірвання Ляшко назвав невиконання умов контракту з боку Індійського інституту. Лікар повідомив, що переговори з Інститутом були, але там не виконували обіцянки. В Інституті невиконання умов Угоди пояснювали забороною експорту вакцин і спалахом коронавірусу, який стався в Індії.

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