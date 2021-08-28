В Министерстве здравоохранения планируют расторгнуть контракт с Индийским институтом, который производит вакцины Novavax и AstraZeneca.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, - передает «Радио Свобода».

«Я буду разрывать контракт с Serum Institute of India и по CoviShield, и по Novavax. Поскольку Novavax не зарегистрирован ни в одной стране мира, он не признан ВОЗ», - сказал Ляшко.

По его словам, этот процесс, по меньшей мере, займет три месяца. Ляшко сообщил, что на Novavax нельзя получить сертификат о вакцинации. По мнению чиновника, даже если эту вакцину привезут, очень мало людей решаться ей вакцинироваться.

Министр сообщил, что сейчас между индийским институтом и Украиной законтрактовано два миллиона доз CoviShield, а также 10 миллионов доз Novavax. Ляшко сообщил, что Украина внесла предоплату за вакцины Novavax, оплатив два миллиона доз. Он добавил, что возможность расторжения прописана договором.

Причиной расторжения Ляшко назвал невыполнение условий контракта со стороны Индийского института. Врач сообщил, что переговоры с Институтом были, но там не выполняли обещания. В Институте невыполнение условий соглашения объясняли запретом экспорта вакцин и вспышкой коронавируса, которая произошла в Индии.

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