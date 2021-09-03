В Україні шахраї почали використовувати технічні роботи, що проводяться ПриватБанком, як привід для обману громадян і отримання їх Особистих даних.

Про це повідомляє UBR, з посиланням на на адвоката Ростислава Кравця.

Відзначимо, що ПриватБанк дійсно планує провести масштабні роботи з тимчасовою зупинкою роботи терміналів, банкоматів, а також додатки. Стартують вони найближчої ночі. У самому банку майбутнє планове відключення пояснили збільшенням швидкості обробки операцій, що теоретично має полегшити життя клієнтам.

"Шахраї вже почали цим користуватися, дзвонити і писати клієнтам Приватбанку, говорити, що їх карти будуть заблоковані, якщо терміново не повідомити якісь коди",-зазначив адвокат.

За його словами, вони також просять називати інші секретні дані і навіть прізвища. Також шахраї можуть самостійно називати частину особистих даних, так як запаслися ними заздалегідь. Експерт закликав українців при телефонній розмові з людиною, яка представляється співробітником банку зберігати особливу пильність і не повідомляти нікому секретну фінансову інформацію. Юрист простий не забувати, що при реалізації своїх схем шахраї можуть використовувати навіть підставні номери самого банку.

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