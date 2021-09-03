В Украине мошенники начали использовать технические работы, проводимые ПриватБанком, как повод для обмана граждан и получения их личных данных.

Об этом сообщает UBR, со ссылкой на на адвоката Ростислава Кравца.

приватбанк, скрин

Отметим, что ПриватБанк действительно планирует провести масштабные работы со временной остановкой работы терминалов, банкоматов, а также приложения. Стартуют они ближайшей ночью. В самом банке будущее плановое отключение объяснили увеличением скорости обработки операций, что теоретически должно облегчить жизнь клиентам.

“Мошенники уже начали этим пользоваться, звонить и писать клиентам Приватбанка, говорить, что их карты будут заблокированы, если срочно не сообщить какие-то коды”, - отметил адвокат.

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приватбанк, скрин

По его словам, они также просят называть другие секретные данные и даже фамилии. Также мошенники могут самостоятельно называть часть личных данных, так как запаслись ими заранее. Эксперт призвал украинцев при телефонном разговоре с человеком, который представляется сотрудником банка сохранять особую бдительность и не сообщать никому секретную финансовую информацию. Юрист прост не забывать, что при реализации своих схем мошенники могут использовать даже подставные номера самого банка.

Напоминаем, что в ПриватБанке сделали срочное обращение

Как сообщала Politeka, ПриватБанк заблокировал карту украинца из-за долгов

Также Politeka писала, что ПриватБанк готовится к масштабному закрытию отделений по всей Украине