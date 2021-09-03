В Украине мошенники начали использовать технические работы, проводимые ПриватБанком, как повод для обмана граждан и получения их личных данных.

Об этом сообщает UBR, со ссылкой на на адвоката Ростислава Кравца.

Отметим, что ПриватБанк действительно планирует провести масштабные работы со временной остановкой работы терминалов, банкоматов, а также приложения. Стартуют они ближайшей ночью. В самом банке будущее плановое отключение объяснили увеличением скорости обработки операций, что теоретически должно облегчить жизнь клиентам.

“Мошенники уже начали этим пользоваться, звонить и писать клиентам Приватбанка, говорить, что их карты будут заблокированы, если срочно не сообщить какие-то коды”, - отметил адвокат.

По его словам, они также просят называть другие секретные данные и даже фамилии. Также мошенники могут самостоятельно называть часть личных данных, так как запаслись ими заранее. Эксперт призвал украинцев при телефонном разговоре с человеком, который представляется сотрудником банка сохранять особую бдительность и не сообщать никому секретную финансовую информацию. Юрист прост не забывать, что при реализации своих схем мошенники могут использовать даже подставные номера самого банка.

Напоминаем, что в ПриватБанке сделали срочное обращение

Как сообщала Politeka, ПриватБанк заблокировал карту украинца из-за долгов

Также Politeka писала, что ПриватБанк готовится к масштабному закрытию отделений по всей Украине



