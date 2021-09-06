В Україні може здійснитися перехід навчальних закладів на дистанційну форму навчання у 2021-2022 році

Існує три сценарії, при яких дітей переведуть на "дистанціонку" або змішаний формат навчання.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Залежно від особливостей епідемічної ситуації в кожному регіоні країни, форма навчання здобувачів освіти всіх рівнів може змінюватися.

"Зелений" рівень епідемічної небезпеки: відвідування навчальних закладів дозволено в звичайному режимі. Однак варто пам'ятати про протиепідемічні заходи.

"Жовтий" і "помаранчевий" рівні епідемічної небезпеки: відвідувати навчальний заклад можна за умови, якщо в ньому вакциновано не менше 80% персоналу. Освітній процес забезпечується за різними формами: як дистанційно, так і безпосередньо в навчальному закладі з дотриманням правил дистанціювання та дотримання протиепідемічних вимог.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки: відвідувати навчальні заклади заборонено всім, крім вихованців садочків, спеціальних навчальних закладів та учнів 1-4 класів шкіл за умови, якщо в закладі вакциновано не менше 80% персоналу.

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