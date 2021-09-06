В Украине может осуществиться переход учебных заведений на дистанционную форму обучения в 2021-2022 году

Существует три сценария, при которых детей переведут на "дистанционку" или смешанный формат обучения.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В зависимости от особенностей эпидемической ситуации в каждом регионе страны, форма обучения соискателей образования всех уровней может меняться.

"Зеленый" уровень эпидемической опасности: посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме. Однако стоит помнить о противоэпидемических мероприятиях.

"Желтый" и "оранжевый" уровни эпидемической опасности: посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала. Образовательный процесс обеспечивается по разным формам: как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении с соблюдением правил дистанцирования и соблюдения противоэпидемических требований.

"Красный" уровень эпидемической опасности: посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала.

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Как сообщала Politeka, вспышка вируса на украинских курортах, в МОЗ сделали заявление.

Также Politeka писала, что новый очаг заражения вирусом обнаружен под Одессой, под угрозой дети.