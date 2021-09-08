В Україні зростають заборгованості з невиплат зарплат, з чим збирається боротися Міністерство економіки України
Борги по зарплатах в Україні зростають, тільки в червні вони становили 3,4 млрд гривень. З такою ситуацією планує боротися Міністерство економіки України.
Зокрема в проекті заробітної плати пропонується дати право співробітникам (з винятками) не приходити на роботу, якщо зарплату затримали на 15 календарних днів і більше.
Так, пропонується виключити норму про щорічну індексацію зарплати, а замість цього в Кодекс законів про працю хочуть внести новий закон - якщо зарплату затримали на півмісяця, то співробітник може не приходити на роботу, попередивши за два дні роботодавця. Ніяких покарань за прогули закон не допускає.
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Винятки становлять тільки періоди надзвичайного або воєнного стану, і деякі професії: держслужбовці, військові, силовики, судді й прокурори.
Крім того, в проекті пропонують посилити статтю Кримінального кодексу про відповідальність за невиплату зарплати. Зараз суми штрафів становлять від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, а по-новому - від 6800 до 13600 гривень за кожного співробітника, який залишився без зарплати. Якщо ж гроші на зарплату пішли на інші цілі, то штраф - від 13600 до 20400 грн.
За затримку зарплат на 15 і більше днів співробітнику заплатять не тільки зароблені кошти, а й пеню, розмір якої буде залежати від облікової ставки НБУ і від індексу інфляції.
Зараз проект винесено на громадське обговорення, а після погоджень і правок він відправиться до Верховної Ради.
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