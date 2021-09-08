В Україні зростають заборгованості з невиплат зарплат, з чим збирається боротися Міністерство економіки України

Борги по зарплатах в Україні зростають, тільки в червні вони становили 3,4 млрд гривень. З такою ситуацією планує боротися Міністерство економіки України.

Зокрема в проекті заробітної плати пропонується дати право співробітникам (з винятками) не приходити на роботу, якщо зарплату затримали на 15 календарних днів і більше.

Так, пропонується виключити норму про щорічну індексацію зарплати, а замість цього в Кодекс законів про працю хочуть внести новий закон - якщо зарплату затримали на півмісяця, то співробітник може не приходити на роботу, попередивши за два дні роботодавця. Ніяких покарань за прогули закон не допускає.

Винятки становлять тільки періоди надзвичайного або воєнного стану, і деякі професії: держслужбовці, військові, силовики, судді й прокурори.

Крім того, в проекті пропонують посилити статтю Кримінального кодексу про відповідальність за невиплату зарплати. Зараз суми штрафів становлять від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, а по-новому - від 6800 до 13600 гривень за кожного співробітника, який залишився без зарплати. Якщо ж гроші на зарплату пішли на інші цілі, то штраф - від 13600 до 20400 грн.

За затримку зарплат на 15 і більше днів співробітнику заплатять не тільки зароблені кошти, а й пеню, розмір якої буде залежати від облікової ставки НБУ і від індексу інфляції.

Зараз проект винесено на громадське обговорення, а після погоджень і правок він відправиться до Верховної Ради.

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