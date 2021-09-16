У МОЗ назвали чотири області, де епідпоказники вже наближаються до "червоної" зони

Кілька областей України можуть потрапити в р"червону" зону карантину через високий рівень захворюваності та госпіталізацій.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню "Слово і Діло".

За словами Ляшка, найвища кількість хворих коронавірусом на Заході, Києві та Харкові. Але в розрахунку на 100 тисяч населення в лідерах саме Західна Україна.

У напрямку червоного рівня епідемічної небезпеки першою рухається Чернівецька область, потім йде Тернопільська, Волинська та Закарпатська. При цьому Західна Україна страждає найбільше. І завантаженість ліжок там більше, і завантаженість ліжок з киснем.

Ляшко зазначив, у разі загрози наднавантаження на систему охорони здоров'я, в областях рекомендуватимуть ввести "червоний рівень" епідемічної небезпеки і ввести локдаун.

Варто зазначити, що станом на ранок четверга, 16 вересня, в Україні офіційно підтверджено 2 331 540 випадків коронавірусної інфекції. Виявлено за минулу добу 5744 хворих, із них 629 – діти. Госпіталізували 1507 пацієнтів.

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