Українцям хочуть повернути частину грошей, які вони сплатили в якості податків
Деякі українці зможуть повернути частину коштів, які вони сплатили за освіту, медицину або страховку. Про це стало відомо з Податкового кодексу, повідомляє Politeka.net.
Податок на доходи фізичних років (ПДФО) переведуть на банківську карту. Розмір компенсації розраховується за формулою: витрачена сума помножити на 18%.
Отримати кошти можна після звернення до податкової за місцем реєстрації, заповнення декларації, підтвердження витрат, за які можна отримати компенсацію.
Онук Пугачової довів, що не гірше своїх знаменитих родичів, кадри: "Чому ви не світова зірка?"
Ведуча "Танців з зірками" показала, як її балує багатий чоловік: "Щомісяця ми з коханим..."
Хіменес-Браво вперше в деталях показав свій будинок з червоними меблями і синіми стінами: "Подобається?"
Обірвалося життя відомої актриси, яка брала участь в «Танцях з зірками»: подробиці трагедії
На "Танцях з зірками" у третьому ефірі з'явився нова суддя, названо ім'я: "Замість Кухар?"
Гроші нарахують протягом 60 днів після звернення. Примітно, що це діє тільки на тих людей, які витратили кошти в українській компанії.
Для повернення податків потрібні квитанції та довідки, що підтверджують витрати. Заява подається з зазначенням номера рахунку в установі банку, на який буде перерахована сума.
Щоб отримати компенсації за 2020 рік, потрібно звернутися за ними до кінця цього року.
Зазначимо, раніше в Україні прийняли закон про нульову декларацію. Тепер українці за бажанням зможуть з вересня 2021-го до вересня 2022-го сплатити податки й легалізувати свою нерухомість, банківські рахунки і готівку.
Нагадаємо, що у Кабміні анонсували нові доплати пенсіонерам
Як повідомляла Politeka, українцям підвищили податки, суму збільшили на 21%
Також Politeka писала, що тарифи на комуналку, прем'єр Шмигаль попередив українців