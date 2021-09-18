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Українцям хочуть повернути частину грошей, які вони сплатили в якості податків

Деякі українці зможуть повернути частину коштів, які вони сплатили за освіту, медицину або страховку. Про це стало відомо з Податкового кодексу, повідомляє Politeka.net.

Податок на доходи фізичних років (ПДФО) переведуть на банківську карту. Розмір компенсації розраховується за формулою: витрачена сума помножити на 18%.

Отримати кошти можна після звернення до податкової за місцем реєстрації, заповнення декларації, підтвердження витрат, за які можна отримати компенсацію.

Гроші нарахують протягом 60 днів після звернення. Примітно, що це діє тільки на тих людей, які витратили кошти в українській компанії.

Для повернення податків потрібні квитанції та довідки, що підтверджують витрати. Заява подається з зазначенням номера рахунку в установі банку, на який буде перерахована сума.

Щоб отримати компенсації за 2020 рік, потрібно звернутися за ними до кінця цього року.

Зазначимо, раніше в Україні прийняли закон про нульову декларацію. Тепер українці за бажанням зможуть з вересня 2021-го до вересня 2022-го сплатити податки й легалізувати свою нерухомість, банківські рахунки і готівку.

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