У Львівській області в польській курятині виявили сальмонелу.

Про це передали у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Відомо, що зазначену курятину привезли в Україну з Польщі і передали на одне з підприємств у Львівській області. Сталося це 16 вересня. Повідомлення про сальмонелу поширили завдяки системі RASFF. Вона призначена для швидкого оповіщення про подібні випадки.

В даний час не вдалося встановити людей, які могли заразитися сальмонельозом через зазначену курятину. Виробником небезпечної партії м'яса значиться компанія SuperDrob S. A. Курятину доставили з міста Плоньск, де вона перебувала на холодильному складі. Відомо, що в цілому в Україну завезли заражене м'ясо, обсяг якого досягає 180 кілограмів.

Згідно із законом, небезпечні для життя і здоров'я продукти необхідно негайно вилучити з продажу. Якщо такі продукти потенційно могли потрапити до жителів, представники підприємства зобов'язуються розповісти, чому потрібне вилучення.

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