В Львовской области в польской курятине обнаружили сальмонеллу.

Об этом сообщили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.

Известно, что указанную курятину привезли в Украину из Польши и передали на одно из предприятий во Львовской области. Произошло это 16 сентября. Сообщение о сальмонелле распространили благодаря системе RASFF. Она предназначена для быстрого оповещения о подобных случаях.

В настоящее время не удалось установить людей, которые могли заразиться сальмонеллезом через указанную курятину. Производителем опасной партии мяса значится компания SuperDrob S. A. Курятину доставили из города Плоньск, где она находилась на холодильном складе. Известно, что в общей сложности в Украину завезли зараженное мясо, объем которого достигает 180 килограммов.

По закону, опасные для жизни и здоровья продукты необходимо незамедлительно изъять из продажи. Если такие продукты потенциально могли попасть к жителям, представители предприятия обязуются рассказать, почему требуется изъятие.

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