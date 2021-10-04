Очевидно, що киянин на прогулянці знайшов самця павука
У лісі під Києвом, на Троєщині, місцевий житель виявив отруйного павука виду Чорний ерезус. Це один з найкрасивіших і разом з тим найбільш отруйних павуків, що мешкають на території України.
Як розповів "Телеграф" Ігор Банацький, павука-сонечко він виявив у листі, гуляючи в лісі з дітьми.
Він повідомив, що укус цього павука викликає сильний біль і оніміння протягом 3-6 днів. Цей вид називають Ласкаво павук-сонечко або по-науковому Eresus kollari.
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Чорні ерезуси ведуть норний спосіб життя, селяться в норах жуків, а також тріщинах і пустотах під камінням. Територія їх поширення - від Іспанії до Центральної Азії та Сибіру.
У самця черево – яскраво-червоного кольору з чотирма чорними цятками, а самка – практично повністю чорна, якщо не брати до уваги вохристих волосків на голові.
На початку осені самець на кілька днів селиться в норі самки для розмноження. Потім самка плете кокон, що захищає яйця. Дитинчата чорного ерезуса з'являються на світ через кілька тижнів.
Навесні вони залишають гніздо і кожен з них будує нову нору.
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