Очевидно, что киевлянин на прогулке нашел самца паука
В лесу под Киевом, на Троещине, местный житель обнаружил ядовитого паука вида Черный эрезус. Это один их самых красивых и вместе с тем самых ядовитых пауков, обитающих на территории Украины.
Как рассказал "Телеграфу" Игорь Банацкий, паука-божью коровку он обнаружил в листве, гуляя в лесу с детьми.
Он сообщил, что укус этого паука вызывает сильную боль и онемение в течение 3-6 дней. Этот вид называют ласково паук-божья коровка или по-научному Eresus kollari.
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Черные эрезусы ведут норный образ жизни, селятся в норах жуков, а также трещинах и пустотах под камнями. Территория их распространения – от Испании до Центральной Азии и Сибири.
У самца брюхо – ярко-красного цвета с четырьмя черными пятнышками, а самка – практически полностью черная, если не считать охристых волосков на голове.
В начале осени самец на несколько дней селится в норе самки для размножения. Затем самка плетет кокон, защищающий яйца. Детеныши Черного эрезуса появляются на свет спустя несколько недель.
Весной они покидают гнездо и каждый из них строит новую нору.
Напомним, что в Украине обнаружили жутких существ, от которых нужно держаться на расстоянии.
Как сообщала Politeka, Днепропетровщину облюбовали опасные существа, есть жертвы.
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