Українцям роз'яснили, як і коли в країні запрацює накопичувальна пенсійна система - Рада досі не прийняла необхідні законодавчі зміни.
У Верховній Раді зареєстровано законопроект про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення, на який спирається уряд. Про це заявила Міністр соціальної політики Марина Лазебна під час круглого столу "Пенсійна реформа в Україні: бути чи не бути".
В Україні працює змішана пенсійна система, але все-таки домінує саме солідарна. Однак проблема солідарної системи в тому, що в Україні стає менше працюючих офіційно людей, відповідно кількість коштів, які можна направити на пенсії, також зменшується.
Лазебна визнала, що зараз у Пенсійному фонді постійно не вистачає коштів. Пенсії фінансуються на 60% за рахунок Пенсійного фонду і на 40% - за рахунок дотацій з держбюджету.
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Тому єдиним виходом, на її думку, є впровадження накопичувальної пенсії. В Україні вже з 2023 року запрацює другий рівень пенсійної системи. Українці віком до 50 років зобов'язані будуть робити внески до спеціальних пенсійних накопичувальних фондів. Для людей більш старшого віку пенсійні накопичення будуть добровільними. Розмір внеску складе 2% від роботодавця і 2% від працівника.
При цьому передбачається, що людина сама зможе обрати Пенсійний фонд, а при виході на пенсію обрати, як саме отримувати накопичені кошти – забрати все або отримувати гроші рівними частинами.
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