У Запоріжжі сталася бійка прямо в маршрутці, інцидент трапився 18 жовтня в міській маршрутці №69 - очевидцям вдалося зняти конфлікт на відео.

Розлючені пасажири вигнали з маршрутки чоловіка, який був без маски. Відео інциденту опублікували у телеграм-канал "Це Запоріжжя" (щоб його побачити доскрольте до кінця сторінки).

На відео видно, що спочатку з чоловіком просто розмовляють, потім бесіда перейшла на підвищені тона - терпець пасажирів урвався. Пасажир без маски затримував маршрутку. І це не подобалося іншим пасажирам. При цьому маску йому навіть пропонували свою, але він навідріз відмовився від маски.

Протягом всієї перепалки чутно, як пасажири обзивають "антимасочника" нецензурними словами. Зате він лише посміхався у відповідь, його бавила поведінка інших. У підсумку чоловіки, які перебували в салоні, виштовхали стусанами "антимасочника" з маршрутки.

Варто відзначити, що починаючи з понеділка, 18 жовтня, Запоріжжя і Запорізька область офіційно потрапили в червону карантинну зону, у зв'язку з чим весь громадський транспорт повинен бути заповнений не більше ніж за кількістю сидячих місць, також пасажири обов'язково повинні бути в масках.

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