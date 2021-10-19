В Запорожье произошла драка прямо в маршрутке, инцидент случился 18 октября в городской маршрутке №69 - очевидцам удалось снять конфликт на видео.

Разъяренные пассажиры выгнали из маршрутки мужчину, который был без маски. Видео инцидента опубликовали в телеграм-канал "Это Запорожье" (чтобы его увидеть доскрольте до конца страницы).

На видео видно, что сначала с мужчиной просто разговаривают, потом беседа перешла на повышенные тона - терпение пассажиров лопнуло. Пассажир без маски задерживал маршрутку. И это не нравилось другим пассажирам. При этом маску ему даже предлагали свою, но он наотрез отказался от маски.

На протяжении всей перепалки слышно, как пассажиры обзывают "антимасочника" нецензурными словами. Зато он лишь улыбался в ответ, его забавляло поведение других. В итоге мужчины, которые находились в салоне, вытолкали пинками "антимасочника" из маршрутки.

Стоит отметить, что начиная с понедельника, 18 октября, Запорожье и Запорожская область официально попали в красную карантинную зону, в связи с чем весь общественный транспорт должен быть заполнен не более чем по количеству сидячих мест, также пассажиры обязательно должны быть в масках.

Напомним, что водитель отказался везти пенсионерку, видео.

Как сообщала Politeka, таксист решил наказать людей за замечание, среди пострадавших ребенок.

Также Politeka писала, что в Одессе маршрутчик подрался с пассажиром на дороге, видео.