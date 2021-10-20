Копи з 21 жовтня вийдуть на полювання

З 21 жовтня в Україні, набирають чинності нові правила перевезень на час дії карантину - відомо для якого транспорту треба covid-сертифікат, а куди пустять без нього.

Як повідомляє ТСН, деталі розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 20 жовтня.

Денис Шмигаль підкреслив, що серед винятків, на які не поширюється обмеження: громадський транспорт у містах та перевезення всередині однієї області.

З 21 жовтня працюють нові правила. Всі міжобласні перевезення дозволені при наявності covid-сертифіката або негативного ПЛР-тесту. Правила стосуються міжобласного залізничного, авіаційного та автобусного транспорту.

Варто відзначити, що якщо пасажир пред'явить недостовірні документи або відмовиться показувати необхідний документ, Поїзна бригада повинна оповістити правоохоронні органи.

Пасажири віком до 18 років допускатимуться до поїздки без пред'явлення документів. Однак у них обов'язково повинна бути захисна маска – для дітей від 12 років.



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