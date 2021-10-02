Деякі українці не матимуть право на отримання субсидії
Середній розмір соціальної допомоги одержувачам субсидій складе 2 тис.грн. Але отримати гроші зможуть не всі субсидіанти. Близько 200 тис. вже не пройшли перевірку і не можуть претендувати на допомогу від держави.
Про це повідомило Міністерство соціальної політики.
Виплати можуть відібрати, якщо українці мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці.
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Субсидія не призначається тим українцям, у яких на банківському рахунку члена домогосподарства є депозит, який перевищує 100 тисяч гривень, або у власності є транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше 5 років (крім мопеда і причепа), та/або більш ніж 1 автомобіля, з року випуску якого пройшло менше 15 років.
Права на субсидію не мають і ті, хто протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис.грн.
Не призначається субсидія і особам, які мають прострочену понад 3 місяці заборгованість з оплати послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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