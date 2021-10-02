Деякі українці не матимуть право на отримання субсидії

Середній розмір соціальної допомоги одержувачам субсидій складе 2 тис.грн. Але отримати гроші зможуть не всі субсидіанти. Близько 200 тис. вже не пройшли перевірку і не можуть претендувати на допомогу від держави.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Виплати можуть відібрати, якщо українці мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці.

Субсидія не призначається тим українцям, у яких на банківському рахунку члена домогосподарства є депозит, який перевищує 100 тисяч гривень, або у власності є транспортний засіб, з року випуску якого пройшло менше 5 років (крім мопеда і причепа), та/або більш ніж 1 автомобіля, з року випуску якого пройшло менше 15 років.

Права на субсидію не мають і ті, хто протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис.грн.

Не призначається субсидія і особам, які мають прострочену понад 3 місяці заборгованість з оплати послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



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