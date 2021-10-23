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Певній категорії пенсіонерів в Україні підвищили виплати з 1 жовтня: хто отримає надбавку в 300 гривень, і ця сума ще не межа.

Так, пенсіонерам призначили додаткові щомісячні виплати згідно з їх віком. З 1 жовтня пенсіонери у віці 70-75 років почнуть отримувати доплату в сумі до 300 гривень. Відповідне рішення було прийнято на одному із засідань Кабміну. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Politeka.net.

Також з жовтня додаткові щомісячні виплати в розмірі 400 гривень почнуть отримувати пенсіонери у віці 75-80 років (це повинно було відбутися ще в липні, але дата була перенесена).

Пенсіонери старше 80 років отримали свою надбавку в розмірі 500 гривень ще минулого року.

За інформацією Шмигаля, ці виплати, 300, 400 і 500 гривень, з березня 2023 щорічно будуть індексуватися, тобто збільшуватися згідно зі спеціальним коефіцієнтом, що обчислюється з середньої зарплати і рівня інфляції.

Раніше ми розповідали, що з наступного року в Україні впровадять накопичувальну пенсійну систему. Передбачається, що роботодавці будуть платити обов'язкові внески, а співробітники — добровільні (у розмірі 1%). При цьому людина має право в будь-який час відмовитися від сплати добровільного накопичувального внеску з власної зарплати.

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