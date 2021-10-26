Погода в Україні продовжить псуватися, а температура невблаганно повзти вниз: вночі, 26 жовтня, практично у всіх областях очікується різке похолодання і заморозки.

Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі засмутили українців свіжим прогнозом. Незважаючи на сонячні дні, температура у всіх регіонах сильно впаде. Вночі очікуються морози аж до -7 градусів.

Найсильніше похолодає в східних областях. Вдень там прогнозують 9-12 градусів, а вночі температура опуститься до -4..-7 градусів.

У центральних регіонах теж очікується 9-11 градусів і нічні заморозки до -4. Будуть заморозки і на Заході, але вдень там буде трохи тепліше – стовпчики термометра прогріються до 10-14 градусів. Схожий температурний режим очікується і в південних регіонах.

Варто відзначити, що в найближчі дні в Україні буде так само холодно, і тільки до кінця тижня трохи потеплішає, а вночі повернеться плюсова температура. До початку листопада погода трохи покращиться, і в українців з'явиться шанс насолодитися золотою осінню.

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